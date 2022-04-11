Кавазашвили: если Ваноли уволят из-за вылета из Кубка, это будет подлое решение Федуна
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«Если Ваноли уволят из-за вылета из Кубка, это будет самое подлое решение Федуна. Если он будет рассуждать о правопреемстве и работе главного тренера после трёх месяцев — это будет издевательство над собой, над страной, над футболистами, над клубом и над футболом в целом», — цитирует Кавазашвили «Спорт день за днём».
В 1/4 финала Кубка России «Спартак» сыграет с московским ЦСКА. Встреча пройдёт 20 апреля. Начало — в 19:30 мск.
Напомним, что Ваноли возглавил «Спартак» в декабре 2021 года. На посту он заменил Руя Виторию. Контракт итальянского специалиста рассчитан до конца сезона-2022/23 с опцией продления ещё на один год.
Ранее полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев сообщил, что не собирается покидать столичный клуб.