Бакаев заявил, что не собирается покидать «Спартак»

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Полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев сообщил, что не собирается покидать столичный клуб.
Бакаев заявил, что не собирается покидать «Спартак»
  • РИА Новости

«Конечно, я хочу остаться в «Спартаке», — цитирует Бакаева «РБ Спорт».

По словам футболиста, ему понравился матч 24-го тура чемпионата России по футболу между «Спартаком» и тульским «Арсеналом» в Москве.

«Игра с «Арсеналом» получилась хорошей. Судейство нам не помешает, если мы будем играть в футбол. Если «Спартак» будет играть так, как с «Арсеналом», тогда нам никто не помешает», — добавил он.

«Спартак» на своём поле нанёс разгромное поражение «Арсеналу» со счётом 3:0.

Ранее Паоло Ваноли сообщил, что Бакаев из-за Рамадана и травмы пропустил матч «Спартака» с «Арсеналом».

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