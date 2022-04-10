Ваноли: Бакаев из-за Рамадана и травмы пропустил матч «Спартака» с «Арсеналом»

Главный тренер московского «Спартака» Паоло Ваноли назвал причины неучастия полузащитников столичного клуба Квинси Промеса и Зелимхана Бакаева в матче 24-го тура чемпионата России по футболу с «Арсеналом».

«У Промеса на неделе была проблема с голеностопом — это старая травма. Что касается Бакаева, то у него Рамадан и он простудился после матча с «Локомотивом». Также на неделе он почувствовал боль в колене», — цитирует Ваноли Sport24.

«Спартак» на своём поле нанёс разгромное поражение «Арсеналу» со счётом 3:0.

Мячи забили Роман Зобнин (53-я минута) и Шамар Николсон (57-я и 75-я минуты).

«Спартак» (30 очков) занимает девятое место в турнирной таблице. «Арсенал» (21 очко) располагается на 16-й строчке. Лидирует в чемпионате «Зенит» (52 очка).

Ранее Ваноли заявил, что в матче с «Арсеналом» игроки «Спартака» создали много опасных моментов.