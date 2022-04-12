Metaratings: Брынзак покинул пост президента ФБУ из-за помощи россиянкам

Стало известно, почему президент Федерации биатлона Украины (ФБУ) Владимир Брынзак не станет выдвигать свою кандидатуру на предстоящих выборах.

Брынзак столкнулся с давлением со стороны общества после того, как помог бывшим россиянкам Екатерине Бех и Оксане Москаленко покинуть Украину и вернуться в Россию через Венгрию, сообщает Metaratings.

По его словам, россиянки уже находились на территории России до начала специальной операции, однако эту информацию опроверг капитан сборной Дмитрий Пидручный.

Брынзак возглавлял ФБУ с 1998 года. Выборы нового президента организации состоятся 18 мая 2022 года в формате видеоконференции.

Ранее президент Финской лыжной ассоциации Маркку Хаапасалми выступил против переизбрания главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе в совет Международной федерации лыжного спорта (FIS).