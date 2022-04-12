Metaratings: Брынзак покинул пост президента ФБУ из-за помощи россиянкам

Короткая ссылка
Стало известно, почему президент Федерации биатлона Украины (ФБУ) Владимир Брынзак не станет выдвигать свою кандидатуру на предстоящих выборах.
Metaratings: Брынзак покинул пост президента ФБУ из-за помощи россиянкам
  • Gettyimages.ru
  • © gaspr13

Брынзак столкнулся с давлением со стороны общества после того, как помог бывшим россиянкам Екатерине Бех и Оксане Москаленко покинуть Украину и вернуться в Россию через Венгрию, сообщает Metaratings.

По его словам, россиянки уже находились на территории России до начала специальной операции, однако эту информацию опроверг капитан сборной Дмитрий Пидручный.

Брынзак возглавлял ФБУ с 1998 года. Выборы нового президента организации состоятся 18 мая 2022 года в формате видеоконференции.

Ранее президент Финской лыжной ассоциации Маркку Хаапасалми выступил против переизбрания главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе в совет Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить