Автомобильный клуб Италии отозвал лицензию у картингиста Северюхина
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Как сообщается на официальном сайте организации, заседание спортивного совета ещё продолжается, однако уже принято решение незамедлительно отобрать спортивную лицензию у Северюхина и передать его дело спортивному суду — для наложения соответствующих санкций.
Пресс-служба сообщила, что Северюхин получил лицензию по всем правилам, предписанным Международной автомобильной федерации.
10 апреля Северюхин выиграл стартовый этап чемпионата Европы по картингу в Португалии. Находясь на пьедестале, 15-летний спортсмен использовал жест «римский салют» — ударил себя кулаком в грудь и поднял вытянутую руку вверх под углом. Затем он рассмеялся.
Гонщик на турнире формально выступал под итальянским флагом из-за санкций, наложенных на Россию.
Команда Ward Racing уже расторгла контракт с российским пилотом.
Ранее Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв прокомментировал решение Ward Racing расторгнуть контракт с российским гонщиком Артёмом Северюхиным.