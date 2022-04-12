Автомобильный клуб Италии отозвал лицензию у картингиста Северюхина

Автомобильный клуб Италии лишил российского гонщика Артёма Северюхина спортивной лицензии в связи с его поведением во время награждения на этапе чемпионата Европы по картингу в Португалии.

Как сообщается на официальном сайте организации, заседание спортивного совета ещё продолжается, однако уже принято решение незамедлительно отобрать спортивную лицензию у Северюхина и передать его дело спортивному суду — для наложения соответствующих санкций.

Пресс-служба сообщила, что Северюхин получил лицензию по всем правилам, предписанным Международной автомобильной федерации.

10 апреля Северюхин выиграл стартовый этап чемпионата Европы по картингу в Португалии. Находясь на пьедестале, 15-летний спортсмен использовал жест «римский салют» — ударил себя кулаком в грудь и поднял вытянутую руку вверх под углом. Затем он рассмеялся.

Гонщик на турнире формально выступал под итальянским флагом из-за санкций, наложенных на Россию.

Команда Ward Racing уже расторгла контракт с российским пилотом.

Ранее Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв прокомментировал решение Ward Racing расторгнуть контракт с российским гонщиком Артёмом Северюхиным.