В Госдуме считают безобразным поступок российского гонщика Северюхина

Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв прокомментировал решение Ward Racing расторгнуть контракт с российским гонщиком Артёмом Северюхиным.

«Хотя наш спортсмен и осознал свои ошибки и извинился, извинений, видимо, было недостаточно, это решение обдуманное», — цитирует Свищёва «Спорт-Экспресс».

По его мнению, российским представителям Международной автомобильной федерации нужно внимательно изучить отстранение гонщика и высказать свою позицию.

«Я за единые правила независимо от национальности, цвета кожи и вероисповедания. То, что разрешено другим, запрещено нашим. Я ни в коем случае не хочу оправдать нашего спортсмена. То, что он сделал, это просто безобразие. Судя по всему, он не осознавал смысл этих движений и своего поступка», — заключил депутат.

10 апреля Северюхин выиграл стартовый этап чемпионата Европы по картингу в Португалии. Находясь на пьедестале, 15-летний спортсмен использовал жест «римский салют» — ударил себя кулаком в грудь и поднял вытянутую руку вверх под углом. Затем он рассмеялся.

Гонщик на турнире формально выступал под итальянским флагом из-за санкций, наложенных на Россию.

Ранее Северюхин выступил с заявлением по поводу инцидента после первого этапа чемпионата Европы по картингу.