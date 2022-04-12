В Госдуме считают безобразным поступок российского гонщика Северюхина
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«Хотя наш спортсмен и осознал свои ошибки и извинился, извинений, видимо, было недостаточно, это решение обдуманное», — цитирует Свищёва «Спорт-Экспресс».
По его мнению, российским представителям Международной автомобильной федерации нужно внимательно изучить отстранение гонщика и высказать свою позицию.
«Я за единые правила независимо от национальности, цвета кожи и вероисповедания. То, что разрешено другим, запрещено нашим. Я ни в коем случае не хочу оправдать нашего спортсмена. То, что он сделал, это просто безобразие. Судя по всему, он не осознавал смысл этих движений и своего поступка», — заключил депутат.
10 апреля Северюхин выиграл стартовый этап чемпионата Европы по картингу в Португалии. Находясь на пьедестале, 15-летний спортсмен использовал жест «римский салют» — ударил себя кулаком в грудь и поднял вытянутую руку вверх под углом. Затем он рассмеялся.
Гонщик на турнире формально выступал под итальянским флагом из-за санкций, наложенных на Россию.
Ранее Северюхин выступил с заявлением по поводу инцидента после первого этапа чемпионата Европы по картингу.