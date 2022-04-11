Российский гонщик Северюхин извинился за свой жест на первом этапе чемпионата Европы
- Legion-Media
«Я хотел бы извиниться за произошедшее вчера на чемпионате Европы по картингу. Стоя на подиуме, я изобразил жест, который многие восприняли как нацистское приветствие. Но это не так. Я никогда не поддерживал нацизм и считаю его одним из самых страшных преступлений против человечества», — заявил гонщик в своём видеообращении.
Он добавил, что выиграл гонку под итальянским флагом. По его словам, ребята показали ему этот итальянский жест, что нужно ударить себя в грудь в знак благодарности. Гонщик отметил, что готов понести наказание.
Напомним, Северюхин формально выступает на турнире в Португалии под итальянским флагом из-за санкций, наложенных на Россию. Находясь на пьедестале, 15-летний спортсмен использовал жест «римский салют» — ударил себя кулаком в грудь и поднял вытянутую руку вверх под углом. Затем спортсмен рассмеялся.
Ранее в FIA выпустили заявление по поводу жеста российского гонщика Северюхина.