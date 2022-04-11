В FIA выпустили заявление по поводу жеста российского гонщика Северюхина
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«Международная автомобильная федерация подтверждает, что начала незамедлительное расследование по поводу неприемлемого поведения Артёма Северюхина во время подиумной церемонии категории ОК», — говорится в заявлении федерации в Twitter.
Напомним, Северюхин формально выступает на турнире в Португалии под итальянским флагом из-за санкций, наложенных на Россию. Находясь на пьедестале, 15-летний спортсмен использовал жест «римский салют» — ударил себя кулаком в грудь и поднял вытянутую руку вверх под углом. Затем спортсмен рассмеялся.
Ранее Сергей Карякин прокомментировал действие Артёма Северюхина на чемпионате Европы по картингу.