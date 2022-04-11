В FIA выпустили заявление по поводу жеста российского гонщика Северюхина

Международная автомобильная федерация (FIA) выступила с заявлением по поводу жеста россиянина Артёма Северюхина на первом этапе чемпионата Европы по картингу.

«Международная автомобильная федерация подтверждает, что начала незамедлительное расследование по поводу неприемлемого поведения Артёма Северюхина во время подиумной церемонии категории ОК», — говорится в заявлении федерации в Twitter.

Напомним, Северюхин формально выступает на турнире в Португалии под итальянским флагом из-за санкций, наложенных на Россию. Находясь на пьедестале, 15-летний спортсмен использовал жест «римский салют» — ударил себя кулаком в грудь и поднял вытянутую руку вверх под углом. Затем спортсмен рассмеялся.

Ранее Сергей Карякин прокомментировал действие Артёма Северюхина на чемпионате Европы по картингу.