В FIA выпустили заявление по поводу жеста российского гонщика Северюхина

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Международная автомобильная федерация (FIA) выступила с заявлением по поводу жеста россиянина Артёма Северюхина на первом этапе чемпионата Европы по картингу.
В FIA выпустили заявление по поводу жеста российского гонщика Северюхина
  • Gettyimages.ru

«Международная автомобильная федерация подтверждает, что начала незамедлительное расследование по поводу неприемлемого поведения Артёма Северюхина во время подиумной церемонии категории ОК», — говорится в заявлении федерации в Twitter.

Напомним, Северюхин формально выступает на турнире в Португалии под итальянским флагом из-за санкций, наложенных на Россию. Находясь на пьедестале, 15-летний спортсмен использовал жест «римский салют» — ударил себя кулаком в грудь и поднял вытянутую руку вверх под углом. Затем спортсмен рассмеялся.

Ранее Сергей Карякин прокомментировал действие Артёма Северюхина на чемпионате Европы по картингу.

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