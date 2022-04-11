Гонщик Карякин — о праздновании Северюхина на ЧЕ: ему лучше не возвращаться в Россию

Российский гонщик Сергей Карякин прокомментировал действие Артёма Северюхина на чемпионате Европы по картингу.

«К счастью, я не слышал про этого гонщика до этого ужасного момента. Надеюсь, что скоро его забуду, как и другие россияне, так как это настоящий позор», — цитирует Карякина «Спорт-Экспресс».

Он также добавил, что жест Северюхина является позором для него и его родителей, такое не смывается. Карякин назвал смех Северюхина на церемонии награждения знаком психологического расстройства.

«Этому человеку лучше не возвращаться в Россию, ему нет здесь места. Я считаю, что для России его карьера закончена», — заключил Карякин.

Напомним, что Северюхин формально выступает на турнире в Португалии под итальянским флагом из-за санкций, наложенных на Россию. Находясь на пьедестале, 15-летний спортсмен использовал жест «римский салют» — ударил себя кулаком в грудь и поднял вытянутую руку вверх под углом. Затем спортсмен рассмеялся.

Ранее пилот Ferrari монегаск Шарль Леклер одержал победу в квалификации третьего этапа «Формулы-1» — Гран-при Австралии.