Чичерова призналась, что будет рада, если кто-то из россиянок побьёт её рекорд

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Олимпийская чемпионка 2012 года по прыжкам в высоту Анна Чичерова рассказала, что испытывает, когда кто-то пытается побить её рекорд России.
Чичерова призналась, что будет рада, если кто-то из россиянок побьёт её рекорд
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

«Мне кажется, свою порцию удовлетворения и славы я получила в тот самый момент, когда прыгнула 2,07. Да и как-то не задавалась желанием, чтобы мой рекорд целый век оставался непревзойдённым... Мне кажется, я не испытаю какой-то горечи, обиды или безумного расстройства. Сколько мой рекорд стоит уже? 11 лет? Нормальный такой срок для спортивного достижения. На самом деле я очень желаю российским девочкам, чтобы они когда-нибудь тоже испытали это чувство. Это непередаваемое удовольствие — почувствовать себя рекордсменом», — сказала Чичерова в интервью RT.

Ранее Чичерова высказалась о своей победе на чемпионате России в 39 лет.

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