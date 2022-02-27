Легкоатлетка Чичерова высказалась о своей победе на чемпионате России в 39 лет

Олимпийская чемпионка 2012 года по прыжкам в высоту Анна Чичерова прокомментировала свою победу на зимнем чемпионате России по лёгкой атлетике в Москве.

«Я очень рада и удивлена одновременно. Не ожидала, что у меня будет такой результат. У меня возникла идея отсрочить свой уход из спорта и провести свой так называемый прощальный тур. И пока всё неплохо получается», — цитирует 39-летнюю спортсменку ТАСС.

По словам Чичеровой, сейчас она сама не знает, чего ожидать от себя на соревнованиях, и очень благодарна поддерживающим её людям.

«Пока не знаю, где буду выступать дальше. Это же я могу сказать про летний чемпионат России в Казани, долгосрочных планов я не строю», — добавила Чичерова.

Чичерова завоевала золото на ЧР в помещении с результатом 1,94 метра. Второе место заняла Кристина Королёва (1,91), а третьей стала олимпийская чемпионка Токио Мария Ласицкене (1,91).

Ранее Ласицкене призналась, что не уверена, что будет готова к зимнему ЧМ по лёгкой атлетике.