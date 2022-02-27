Ласицкене не уверена, что будет готова к зимнему ЧМ по лёгкой атлетике

Олимпийская чемпионка Токио в прыжках в высоту Мария Ласицкене рассказала о своём состоянии и готовности к чемпионату мира в помещении 2022 года в сербском Белграде.

«Не так давно перенесла болезнь, поэтому моя форма оставляет желать лучшего. Последние дни моё физическое и психологическое состояние ужасное. Мы очень много пропустили — таких пауз не было никогда. Немало времени потеряно в плане подготовки к сезону», — цитирует Ласицкене РИА Новости.

Она также назвала выстраданным результатом бронзу на чемпионате России и подчеркнула, что на данный момент выложилась на максимум. По её словам, она планирует больше тренироваться и набрать форму.

«Смогу ли до чемпионата мира в Белграде стать той Машей, которую все знают? Я не загадываю. Цель — тренироваться, силы для этого есть. Никто не знает, что будет завтра и тем более через три недели», — добавила Ласицкене.

Ласицкене на чемпионате России в помещении заняла третье место с результатом 1,91 метра. Победу одержала Анна Чичерова (1,94), а второй стала Кристина Королёва (1,91).

Мировое первенство пройдёт в Белграде с 18 по 20 марта.

Ранее сообщалось, что Ласицкене пропустит турнир «Битва полов» из-за болезни.