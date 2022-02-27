Ласицкене не уверена, что будет готова к зимнему ЧМ по лёгкой атлетике

Короткая ссылка
Олимпийская чемпионка Токио в прыжках в высоту Мария Ласицкене рассказала о своём состоянии и готовности к чемпионату мира в помещении 2022 года в сербском Белграде.
Ласицкене не уверена, что будет готова к зимнему ЧМ по лёгкой атлетике
  • Gettyimages.ru

«Не так давно перенесла болезнь, поэтому моя форма оставляет желать лучшего. Последние дни моё физическое и психологическое состояние ужасное. Мы очень много пропустили — таких пауз не было никогда. Немало времени потеряно в плане подготовки к сезону», — цитирует Ласицкене РИА Новости.

Она также назвала выстраданным результатом бронзу на чемпионате России и подчеркнула, что на данный момент выложилась на максимум. По её словам, она планирует больше тренироваться и набрать форму.

«Смогу ли до чемпионата мира в Белграде стать той Машей, которую все знают? Я не загадываю. Цель — тренироваться, силы для этого есть. Никто не знает, что будет завтра и тем более через три недели», — добавила Ласицкене.

Ласицкене на чемпионате России в помещении заняла третье место с результатом 1,91 метра. Победу одержала Анна Чичерова (1,94), а второй стала Кристина Королёва (1,91).

Мировое первенство пройдёт в Белграде с 18 по 20 марта.

Ранее сообщалось, что Ласицкене пропустит турнир «Битва полов» из-за болезни.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить