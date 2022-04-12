«Нижний Новгород» готов провести переговоры по Юлдошеву со «Спартаком»

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов прокомментировал слух об интересе «Спартака» к защитнику команды Ибрахимхалилу Юлдошеву.

«По Юлдошеву от «Спартака» предложения не было. Готов ли клуб вести переговоры о его продаже? «Нижний Новгород» всегда готов вести переговоры. По продаже — посмотрим», — приводит слова Измайлова «Чемпионат».

Узбекский защитник присоединился к «Нижнему Новгороду» в августе 2021 года. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги он провёл за команду 17 матчей, в которых забил один мяч и отдал две голевые передачи.

Ранее сообщалось, что футбольных клуб «Зенит» проявляет интерес к полузащитнику московского «Спартака» Зелимхану Бакаеву, а также к хавбекам столичного «Локомотива» — Рифату Жемалетдинову и Дмитрию Баринову.