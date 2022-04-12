Новичок «Динамо» Кенфак заявил, что мечтает пробиться в основную команду
- globallookpress.com
- © Dmitry Golubovich
«Я очень рад подписать контракт с «Динамо» и постараюсь показывать хорошие результаты. Теперь моя мечта — проявить себя и со временем пробиться в основную команду «Динамо»!» — приводит слова Кенфака пресс-служба бело-голубых.
По словам футболиста, в команде ему всё нравится и он надеется, что карьера в составе московского клуба сложится успешно.
17-летний полузащитник подписал контракт с клубом до 2024 года. До этого он провёл несколько контрольных матчей в составе «Динамо-2», где отметился голом в игре с основой.
Отмечается, что пока Кенфак будет преимущественно выступать за молодёжную команду москвичей.
Ранее полузащитник «Динамо» Арсен Захарян заявил, что с юмором относится к слухам о переезде в Европу.