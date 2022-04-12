Новичок «Динамо» Кенфак заявил, что мечтает пробиться в основную команду

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Камерунский полузащитник Оливье Кенфак прокомментировал подписание контракта с московским футбольным клубом «Динамо».
Новичок «Динамо» Кенфак заявил, что мечтает пробиться в основную команду
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«Я очень рад подписать контракт с «Динамо» и постараюсь показывать хорошие результаты. Теперь моя мечта — проявить себя и со временем пробиться в основную команду «Динамо»!» — приводит слова Кенфака пресс-служба бело-голубых.

По словам футболиста, в команде ему всё нравится и он надеется, что карьера в составе московского клуба сложится успешно.

17-летний полузащитник подписал контракт с клубом до 2024 года. До этого он провёл несколько контрольных матчей в составе «Динамо-2», где отметился голом в игре с основой.

Отмечается, что пока Кенфак будет преимущественно выступать за молодёжную команду москвичей.

Ранее полузащитник «Динамо» Арсен Захарян заявил, что с юмором относится к слухам о переезде в Европу.

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