Захарян признался, что с юмором относится к слухам о переезде в Европу

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Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян рассказал, как относится к информации о своём возможном переходе в европейский футбольный клуб.
Захарян признался, что с юмором относится к слухам о переезде в Европу
  • РИА Новости

«Отношусь к слухам о переходах в Европу с юмором, наверное. Там уже реально список тех, кто не интересуется, надо выкладывать, потому что он меньше. Я нормально к этому отношусь. Я же понимаю, кто интересуется, кто нет. Если там пишут: «Реал» Мадрид, я понимаю, это правда или нет», — приводит слова Захаряна «Матч ТВ».

По его словам, в будущем он хотел бы поиграть в Германии или Испании, так как там открытый футбол, в то время как в Англии боле силовая манера игры. Хавбек также отметил, что главный тренер «Динамо» Сандро Шварц говорит ему о необходимости сохранять рассудок.

«Когда он увидит, что мне уже нужно ехать, он меня сам отправит в Европу. И говорит по этому поводу, чтобы я не волновался, а главное, делал всё правильно и играл в футбол. Я, конечно, хотел бы уехать, но чтобы я так уж торопился, гнался, что надо уехать быстрее… Всему своё время. Когда будет предложение, когда я буду как-то к этому готов, а клуб готов будет меня отдать, тогда и поеду», — подчеркнул Захарян.

18-летний Захарян является воспитанником «Динамо» и дебютировал за основу в 2021 году. В этом сезоне он провёл 24 матча в составе бело-голубых, забил пять мячей и отдал восемь результативных передач.

Ранее Захарян поделился мнением о возможном недопуске российских клубов к участию в еврокубках.

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