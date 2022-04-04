Захарян: жаль, если российские клубы не допустят к еврокубкам на следующий сезон

Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян поделился мнением о возможном недопуске российских клубов к еврокубкам.

«Жаль, что не будет Лиги чемпионов. Надеюсь, ситуация изменится. Будет обидно, если российские клубы не допустят к еврокубкам», — приводит слова Захаряна «Матч ТВ».

При этом он не считает, что команда зря играет, так как в данный момент она борется за медали Российской премьер-лиги (РПЛ). По его мнению, бело-голубые точно должны попасть в тройку сильнейших по итогам сезона.

«У нас сейчас сильная команда и сильный тренер», — добавил 18-летний хавбек.

После 23 туров «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 46 очков и отставая от лидирующего петербургского «Зенита» на три очка.

Напомним, что УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

Ранее Захарян предположил, как «Динамо» удалось сохранить легионеров в клубе.