Захарян: жаль, если российские клубы не допустят к еврокубкам на следующий сезон

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Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян поделился мнением о возможном недопуске российских клубов к еврокубкам.
Захарян: жаль, если российские клубы не допустят к еврокубкам на следующий сезон
  • РИА Новости

«Жаль, что не будет Лиги чемпионов. Надеюсь, ситуация изменится. Будет обидно, если российские клубы не допустят к еврокубкам», — приводит слова Захаряна «Матч ТВ».

При этом он не считает, что команда зря играет, так как в данный момент она борется за медали Российской премьер-лиги (РПЛ). По его мнению, бело-голубые точно должны попасть в тройку сильнейших по итогам сезона.

«У нас сейчас сильная команда и сильный тренер», — добавил 18-летний хавбек.

После 23 туров «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 46 очков и отставая от лидирующего петербургского «Зенита» на три очка.

Напомним, что УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

Ранее Захарян предположил, как «Динамо» удалось сохранить легионеров в клубе.

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