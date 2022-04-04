Захарян предположил, как «Динамо» удалось сохранить легионеров в клубе

Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян поделился мнением о том, как клубу удалось убедить остаться иностранных игроков в команде.

«Наверное, за счёт нашего коллектива. Думаю, не каждый хочет уходить из команды. Главный тренер тоже остаётся, все за ним подтягиваются. Нужно доиграть сезон, продолжить так, как мы начали», — приводит слова Захаряна «Матч ТВ».

Он отметил, что команда борется на данный момент за титул с «Зенитом» и не стоит бросать дело на полпути.

«До лета, думаю, легионеры точно остаются», — добавил Захарян.

Напомним, что Международная федерация футбола разрешила иностранным игрокам российских клубов в одностороннем порядке приостановить контракты и подписать соглашения до конца сезона с зарубежными командами.

После 23 туров «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 46 очков и отставая от лидирующего петербургского «Зенита» на три очка.

Ранее бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец заявил, что у «Динамо» есть шансы на чемпионство, но нет права на ошибку.