«Динамо» подписало контракт с 17-летним камерунским футболистом Кенфаком

Камерунский полузащитник Оливье Кенфак, у которого также есть российский паспорт, подписал контракт с московским футбольным клубом «Динамо».

Как сообщает пресс-служба бело-голубых, 17-летний игрок подписал контракт с клубом до 2024 года.

До этого он находился на просмотре в «Динамо-2», провёл несколько контрольных матчей в его составе, а в игре против основы отметился голом. Раньше спортсмен выступал за пляжный клуб «Спартак-Анапа».

Отмечается, что пока Кенфак будет преимущественно выступать за молодёжную команду москвичей.

Ранее главный тренер «Динамо» Сандро Шварц высказался об особенностях футбола в российском чемпионате.