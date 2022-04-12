«Динамо» подписало контракт с 17-летним камерунским футболистом Кенфаком
- РИА Новости
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Как сообщает пресс-служба бело-голубых, 17-летний игрок подписал контракт с клубом до 2024 года.
До этого он находился на просмотре в «Динамо-2», провёл несколько контрольных матчей в его составе, а в игре против основы отметился голом. Раньше спортсмен выступал за пляжный клуб «Спартак-Анапа».
Отмечается, что пока Кенфак будет преимущественно выступать за молодёжную команду москвичей.
Ранее главный тренер «Динамо» Сандро Шварц высказался об особенностях футбола в российском чемпионате.