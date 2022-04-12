Актёр Баринов призвал спортивного директора «Локомотива» Цорна уехать в Германию
- РИА Новости
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«Игры нет, потому что проблема в руководстве. Ещё Цорн будет учить, кому и как высказываться? Какое отношение он имеет к клубу? Это человек без лицензии. Откуда он? Кто он? Что он сделал? Даже говорить о нём не хочу. Пусть едет в Германию», — цитирует Баринова «Спорт-Экспресс».
Он отметил, что именно благодаря предыдущему руководству «Локомотив» являлся топ-клубом, а немецкий функционер всё развалил.
После 24 туров «Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 37 очков. Лидером национального первенства является «Зенит» (52 очка).
Ранее Цорн прокомментировал поражение «Локомотива» от «Ростова» в матче 24-го тура РПЛ.