Актёр Баринов призвал спортивного директора «Локомотива» Цорна уехать в Германию

Народный артист и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов отреагировал на слова спортивного директора московского клуба Томаса Цорна о критике со стороны бывших руководителей.

«Игры нет, потому что проблема в руководстве. Ещё Цорн будет учить, кому и как высказываться? Какое отношение он имеет к клубу? Это человек без лицензии. Откуда он? Кто он? Что он сделал? Даже говорить о нём не хочу. Пусть едет в Германию», — цитирует Баринова «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что именно благодаря предыдущему руководству «Локомотив» являлся топ-клубом, а немецкий функционер всё развалил.

После 24 туров «Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 37 очков. Лидером национального первенства является «Зенит» (52 очка).

Ранее Цорн прокомментировал поражение «Локомотива» от «Ростова» в матче 24-го тура РПЛ.