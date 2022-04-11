Цорн объяснил причину разгрома «Локомотива» от «Ростова»

Спортивный директор московского «Локомотива» Томас Цорн прокомментировал поражение в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом» (1:4).

«Ростов» был лучше нас в этом матче. Поражение обидное, но по делу. Надо отдать должное команде Валерия Карпина, поздравляю их. Что касается нас, то мы сыграли откровенно плохо, понимаем это», — цитирует Цорна «Спорт-Экспресс».

Напомним, «Локомотив» (37 очков) занимает шестое место в турнирной таблице. «Ростов» (28 очков) идёт на десятой позиции. Лидирует в РПЛ «Зенит» (52 очка).

Ранее бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал поражение столичной команды в матче с «Ростовом».