Цорн объяснил причину разгрома «Локомотива» от «Ростова»
- РИА Новости
«Ростов» был лучше нас в этом матче. Поражение обидное, но по делу. Надо отдать должное команде Валерия Карпина, поздравляю их. Что касается нас, то мы сыграли откровенно плохо, понимаем это», — цитирует Цорна «Спорт-Экспресс».
Напомним, «Локомотив» (37 очков) занимает шестое место в турнирной таблице. «Ростов» (28 очков) идёт на десятой позиции. Лидирует в РПЛ «Зенит» (52 очка).
Ранее бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал поражение столичной команды в матче с «Ростовом».