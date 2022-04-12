Федерация триатлона Санкт-Петербурга утвердила новый логотип

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В Федерации триатлона Санкт-Петербурга появился новый логотип, заявил член президиума федерации, известный петербургский триатлет Виктор Осокин.
Федерация триатлона Санкт-Петербурга утвердила новый логотип
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«Фирменный стиль у федерации отсутствовал, поэтому мы решили проанализировать российский и международный опыт, чтобы создать собственный имидж. В этом нам помог пример Федерации триатлона России», — сказал он в интервью «Петербургскому дневнику».

По словам Осокина, в логотипе постарались максимально отобразить триединство спортивных дисциплин, из которых складывается триатлон.

Президент Федерации триатлона России Ксения Шойгу представила книгу «Триатлон. История» в «Московском доме книги».

В ней собраны живые рассказы свидетелей значимых событий в этом виде спорта, а также многочисленные фотографии и документы, предоставленные действующими и бывшими триатлетами из России, Европы и Америки.

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