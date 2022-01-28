В Москве прошла презентация книги Ксении Шойгу об истории триатлона
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27 января в Москве прошла презентация книги «Триатлон. История». Её представила глава Федерации триатлона — Ксения Шойгу.
«Мне кажется, люди, занимающиеся триатлоном, достойны иметь такую книгу. Получилось, мне кажется, очень интересно, душевно, потому что в основе книги лежат истории людей в международных стартах впервые», — заявила Шойгу.
В книге собраны живые рассказы свидетелей значимых событий в этом виде спорта, а также многочисленные фотографии и документы, предоставленные действующими и бывшими триатлетами из России, Европы и Америки.
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