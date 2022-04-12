Авербух представит в «Лужниках» гала-шоу, посвящённое Тарасовой

Хореограф Илья Авербух 15 и 16 апреля во дворце спорта «Лужники» представит гала-шоу, приобщённое к 75-летнему юбилею заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяны Тарасовой.

«Для меня большая честь — вместе с великими спортсменами и артистами отмечать уже третий наш совместный юбилей Татьяны Анатольевны. Мы постараемся сделать этот вечер незабываемым и особенным, достойным великого тренера», — приводит слова режиссёра-постановщика Ильи Авербуха icetickets.ru.

В шоу выступят призёры и спортсмены олимпийской сборной: Анна Щербакова, Марк Кондратюк, Виктория Синицына и Никита Кацалапов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а также Александра Степанова и Иван Букин.

Кроме того, к юбилею специальные номера подготовили чемпионка и серебряная призёрка Пхёнчхана-2018 Алина Загитова и Евгения Медведева.

При этом все выступления пройдут под живую музыку.

Ранее Авербух рассказал, кому из фигуристов поставит программы на следующий сезон.