Авербух представит в «Лужниках» гала-шоу, посвящённое Тарасовой
- РИА Новости
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«Для меня большая честь — вместе с великими спортсменами и артистами отмечать уже третий наш совместный юбилей Татьяны Анатольевны. Мы постараемся сделать этот вечер незабываемым и особенным, достойным великого тренера», — приводит слова режиссёра-постановщика Ильи Авербуха icetickets.ru.
В шоу выступят призёры и спортсмены олимпийской сборной: Анна Щербакова, Марк Кондратюк, Виктория Синицына и Никита Кацалапов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а также Александра Степанова и Иван Букин.
Кроме того, к юбилею специальные номера подготовили чемпионка и серебряная призёрка Пхёнчхана-2018 Алина Загитова и Евгения Медведева.
При этом все выступления пройдут под живую музыку.
Ранее Авербух рассказал, кому из фигуристов поставит программы на следующий сезон.