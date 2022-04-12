Василий Уткин заявил, что не собирается покидать Россию

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Известный спортивный журналист Василий Уткин ответил на вопрос, не задумывался ли он об отъезде из России.
Василий Уткин заявил, что не собирается покидать Россию
  • РИА Новости
  • © Екатерина Чеснокова

«Честно говоря, у меня уже второй год нет загранпаспорта. Он закончился во время пандемии, потом я просто не собирался никуда летать. Даже, по-моему, и по стране особенно не ездил — раза два-три за два года», — приводит слова Уткина Sports.ru.

Он также добавил, что ему трудно представить обстоятельства, которые угрожали бы его жизни и близких ему людей, из-за чего в теории он бы мог покинуть страну.

«В общем, нет у меня загранпаспорта. А даже если бы был, я бы всё равно никуда не собирался. Куда это, интересно, я поеду из своей страны? Зачем?» — заключил Уткин.

Уткин не комментирует матчи на федеральных каналах с чемпионата мира 2018 года в России. На мировом первенстве он отработал на игре Португалия — Испания. Кроме того, с 2018 года журналист на своём YouTube-канале возобновил программу «Футбольный клуб».

Ранее Уткин заявил, что столетний «Спартак» напоминает не клуб-юбиляр, а старика с деменцией.

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