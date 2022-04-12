Уткин: столетний «Спартак» напоминает не клуб-юбиляр, а старика с деменцией

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Спортивный журналист Василий Уткин высказался о ситуации в московском «Спартаке», который 18 апреля отметит своё столетие.

«Что напоминает столетний «Спартак»? Он напоминает клуб-юбиляр? Нет, он скорее напоминает столетнего старика, у которого то ли деменция, то ли деменции нет, но вырастает какая-то раздражительность», — заявил Уткин на своём YouTube-канале.

Он добавил, что в каждом матче клуба находится повод для скандала. По его словам, «Спартак» — это «Скандал Москва». Уткин также не понимает, как клуб будет праздновать своё столетие в такой ситуации.

«Спартак» (30 очков) за шесть туров до окончания чемпионата занимает девятое место в турнирной таблице. Лидирует в РПЛ «Зенит» (52 очка).

Ранее Дмитрий Губерниев заявил о готовности работать на матчах с участием московского «Спартака».

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