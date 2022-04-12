Минспорт России ослабит ковидные ограничения на спортивных базах

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Министерство спорта России внесло изменения в регламент по обеспечению санитарно-эпидемиологических требований на федеральных спортивных комплексах.
Минспорт России ослабит ковидные ограничения на спортивных базах
  • Gettyimages.ru
  • © xubingruo

Как сообщается на официальном сайте ведомства, изменения в регламенте связаны с улучшением эпидемиологической ситуации в России и увеличением тренировочных занятий национальных команды на федеральных спортивных базах.

Согласно новым правилам, ПЦР-тестирование для спортсменов и сотрудников баз будет проводиться только при наличии симптомов ОРВИ или COVID-19. Однако обязательная термометрия бесконтактным способом и использование средств индивидуальной защиты остаются в силе.

Кроме того, министерство изучает вопрос о проведении тренировок спортсменов из дружественных стран на территории России.

Ранее сообщалось, что глава Медицинского комитета Эдуард Безуглов рассказал об изменениях в Российской премьер-лиге после ослабления коронавирусных ограничений.

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