Минспорт России ослабит ковидные ограничения на спортивных базах

Министерство спорта России внесло изменения в регламент по обеспечению санитарно-эпидемиологических требований на федеральных спортивных комплексах.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, изменения в регламенте связаны с улучшением эпидемиологической ситуации в России и увеличением тренировочных занятий национальных команды на федеральных спортивных базах.

Согласно новым правилам, ПЦР-тестирование для спортсменов и сотрудников баз будет проводиться только при наличии симптомов ОРВИ или COVID-19. Однако обязательная термометрия бесконтактным способом и использование средств индивидуальной защиты остаются в силе.

Кроме того, министерство изучает вопрос о проведении тренировок спортсменов из дружественных стран на территории России.

Ранее сообщалось, что глава Медицинского комитета Эдуард Безуглов рассказал об изменениях в Российской премьер-лиге после ослабления коронавирусных ограничений.