Минспорт России ослабит ковидные ограничения на спортивных базах
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Как сообщается на официальном сайте ведомства, изменения в регламенте связаны с улучшением эпидемиологической ситуации в России и увеличением тренировочных занятий национальных команды на федеральных спортивных базах.
Согласно новым правилам, ПЦР-тестирование для спортсменов и сотрудников баз будет проводиться только при наличии симптомов ОРВИ или COVID-19. Однако обязательная термометрия бесконтактным способом и использование средств индивидуальной защиты остаются в силе.
Кроме того, министерство изучает вопрос о проведении тренировок спортсменов из дружественных стран на территории России.
Ранее сообщалось, что глава Медицинского комитета Эдуард Безуглов рассказал об изменениях в Российской премьер-лиге после ослабления коронавирусных ограничений.