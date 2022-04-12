Тихонов считает, что Березуцким нужно активнее проводить ротацию состава в ЦСКА

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Бывший полузащитник столичного «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением о неудачной игре московского ЦСКА в последних матчах.
Тихонов считает, что Березуцким нужно активнее проводить ротацию состава в ЦСКА
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

«Сразу после зимнего перерыва ЦСКА действовал на большом кураже. Это было связано с приходом новых футболистов и появлением в тренерском штабе второго из братьев Березуцких», — цитирует Тихонова Betonmobile.ru.

По его мнению, тренерский штаб раньше чаще проводил ротацию, а сейчас всё рассчитано только на новичков, что не является верным подходом.

«Если дело не идёт, тренеры должны активнее пробовать что-то новое: выпускать на поле других игроков или проводить изменения в тактике», — заключил Тихонов.

В последних двух матчах Российской премьер-лиги ЦСКА сыграл вничью с «Уралом» (2:2) и уступил «Химкам» (2:4).

Армейцы после 24 туров занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России по футболу, набрав 43 очка. Лидером является «Зенит» (52 очка).

Ранее бразильский полузащитник петербургского «Зенита» Клаудиньо поделился мнением о нападающем команды Артёме Дзюбе.

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