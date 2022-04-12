Федерация бокса России подала в CAS два иска в ответ на антироссийские санкции
«Федерация бокса России подала два иска в CAS. Первый касается защиты чести и достоинства российских боксёров. Во втором иске мы оспариваем запрет на проведение международных соревнований на территории страны», — приводит сообщение ТАСС.
Отмечается, что иски были приняты CAS.
Российскую Федерацию бокса будет защищать адвокат из Испании.
Ранее министр спорта Олег Матыцин поделился мнением о возможном снятии запрета на выступления российских атлетов на международных соревнованиях.