Федерация бокса России подала в CAS два иска в ответ на антироссийские санкции

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Федерация бокса России подала в Спортивный арбитражный суд (CAS) иски в ответ на решения об отстранении россиян от международных соревнований и на запрет на проведение соревнований на территории России. Об этом сообщили в пресс-службе федерации.

«Федерация бокса России подала два иска в CAS. Первый касается защиты чести и достоинства российских боксёров. Во втором иске мы оспариваем запрет на проведение международных соревнований на территории страны», — приводит сообщение ТАСС.

Отмечается, что иски были приняты CAS.

Российскую Федерацию бокса будет защищать адвокат из Испании.

Ранее министр спорта Олег Матыцин поделился мнением о возможном снятии запрета на выступления российских атлетов на международных соревнованиях.

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