Матыцин — об отстранении российских спортсменов: надеюсь, разум восторжествует

Министр спорта Олег Матыцин поделился мнением о возможном снятии запрета на выступления российских атлетов на международных соревнованиях.

«Надеюсь, в ближайшем будущем Россия вернёт статус полноправного члена мирового спортивного сообщества, разум восторжествует, хотя период очень сложный и наиболее пострадавшие — наши спортсмены», — приводит слова Матыцина ТАСС.

Напомним, что Международный олимпийский комитет рекомендовал запретить российским спортсменам принимать участие в соревнованиях за рубежом. После этого большинство спортивных федераций отстранили атлетов из России от участия в международных соревнованиях.

Ранее бывший главный тренер сборной России по футболу Фабио Капелло предположил, что в скором времени санкции в отношении российских команд будут отменены.