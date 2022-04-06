Матыцин — об отстранении российских спортсменов: надеюсь, разум восторжествует

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Министр спорта Олег Матыцин поделился мнением о возможном снятии запрета на выступления российских атлетов на международных соревнованиях.
Матыцин — об отстранении российских спортсменов: надеюсь, разум восторжествует
  • РИА Новости

«Надеюсь, в ближайшем будущем Россия вернёт статус полноправного члена мирового спортивного сообщества, разум восторжествует, хотя период очень сложный и наиболее пострадавшие — наши спортсмены», — приводит слова Матыцина ТАСС.

Напомним, что Международный олимпийский комитет рекомендовал запретить российским спортсменам принимать участие в соревнованиях за рубежом. После этого большинство спортивных федераций отстранили атлетов из России от участия в международных соревнованиях.

Ранее бывший главный тренер сборной России по футболу Фабио Капелло предположил, что в скором времени санкции в отношении российских команд будут отменены.

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