Капелло: скоро Россию вернут в турниры под эгидой УЕФА и ФИФА

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Бывший главный тренер сборной России по футболу Фабио Капелло предположил, что в скором времени отменят санкции в отношении российских команды.
Капелло: скоро Россию вернут в турниры под эгидой УЕФА и ФИФА
  • РИА Новости

«Думаю, Россию вернут в турниры под эгидой УЕФА и ФИФА. Я надеюсь, что в ближайшем будущем по всем видам спорта российские спортсмены смогут снова принимать участие в турнирах», — цитирует Капелло «РБ Спорт».

Напомним, что сборная России не смогла сыграть с командой Польши в стыках из-за санкций со стороны ФИФА и УЕФА. Таким образом, польские футболисты автоматически вышли в финал, где одержали победу над сборной Швеции (2:0).

Ранее Юрий Жирков высказался о ситуации с запретом появляться на базе сборной России.

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