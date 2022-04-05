Жирков высказался о ситуации с запретом появляться на базе сборной России

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Бывший защитник сборной России по футболу Юрий Жирков рассказал о запрете восстанавливаться на базе национальной команды после полученной травмы на чемпионате Европы 2020 года.
Жирков высказался о ситуации с запретом появляться на базе сборной России
  • РИА Новости

«По поводу истории, когда меня не пустили заниматься в Новогорск, мой тренер Игорь Степанов общался с кем-то из сборной. Ему пришёл ответ, что не надо здесь тренироваться. Хотя при другом тренерском штабе и другом докторе была договорённость, что я занимаюсь именно в Новогорске», — цитирует Жиркова «Чемпионат».

38-летний футболист добавил, что стал тренироваться ближе к дому — на стадионе «Рублёво», где базируется футбольный клуб «Строгино».

«Лечился не за свой счёт, сборная помогла. Я же на Евро-2020 травму получил», — заключил Жирков.

Напомним, что Жирков с 2016 по 2021 год выступал за «Зенит». С лета 2021 года он находился без команды, а в январе 2022-го перешёл в «Химки». В составе сборной России защитник завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы 2008 года.

Ранее Жирков рассказал о восстановительном процессе после травмы, которую он получил на чемпионате Европы.

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