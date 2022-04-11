УЕФА отстранил тренеров «Будё-Глимта» и «Ромы»
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Временное отстранение продлится, пока орган УЕФА по контролю, этике и дисциплине не примет решение по этой ситуации, сообщает пресс-служба УЕФА.
Напомним, капитан «Ромы» Лоренцо Пеллегрини рассказал, что наставник норвежского клуба напал на тренера вратарей римлян. В «Будё-Глимте» заявили об обратном — что Сантуш первым напал на Кнутсена.
Ответный матч между командами пройдёт 14 апреля в Риме.
Ранее защитник мадридского «Реала» Хесус Вальехо сдал положительный тест на коронавирус в преддверии ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с лондонским «Челси».