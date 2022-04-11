УЕФА отстранил тренеров «Будё-Глимта» и «Ромы»

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) временно отстранил главного тренера «Будё-Глимта» Хьетиля Кнутсена и тренера вратарей «Ромы» Нуну Сантуша из-за инцидента в первом матче 1/4 финала Лиги конференций (1:2).

Временное отстранение продлится, пока орган УЕФА по контролю, этике и дисциплине не примет решение по этой ситуации, сообщает пресс-служба УЕФА.

Напомним, капитан «Ромы» Лоренцо Пеллегрини рассказал, что наставник норвежского клуба напал на тренера вратарей римлян. В «Будё-Глимте» заявили об обратном — что Сантуш первым напал на Кнутсена.

Ответный матч между командами пройдёт 14 апреля в Риме.

Ранее защитник мадридского «Реала» Хесус Вальехо сдал положительный тест на коронавирус в преддверии ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с лондонским «Челси».