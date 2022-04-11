Таталина: это не претензия к ФФР, а крик души и открытое письмо к министру спорта

Чемпионка мира по фристайлу Анастасия Таталина объяснила суть своих претензий к Федерации фристайла России (ФФР).

«Начнём с того, что это не претензии. Это крик души и открытое письмо к министру спорта. Оно казалось единственным вариантом решения этого вопроса. Началось всё с первых дней моего пребывания в сборной России, то есть с 2016 года», — заявила Таталина в эфире «Матч ТВ».

Она отметила, что в команде была выстроена своя система взаимоотношений, которая не выносилась на всеобщее обозрение. Она также добавила, что подготовка к Олимпийским играм была намного упрощённее, чем у зарубежных соперниц. По словам спортсменки, систему тренировок подготовил штаб, а федерация одобрила её.

«Что касается денежных претензий — да, от меня требовали «поделиться». Тренер в личном разговоре оглашает условия: мол, нужно помочь — на нужды федерации отправить 50% от призовых денежных средств», — добавила Таталина.

Она также рассказала, что старший тренер в личном разговоре с её родителями заявил, что такой системы придерживаются все спортсмены. Таталина добавила, что после победы на чемпионате мира президент федерации сказал ей, что это золото не её, а федерации.

Напомним, что Анастасия Таталина написала открытое письмо на имя Олега Матыцина. В нём она обвинила руководство Федерации фристайла России и тренерский штаб сборной в срыве подготовки к Олимпиаде в Пекине.

Ранее Олег Матыцин взял на личный контроль скандальную ситуацию с фристайлисткой Таталиной.