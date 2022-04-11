Анчелотти: «Челси» приехал в Мадрид, чтобы победить

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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с лондонским «Челси».
Анчелотти: «Челси» приехал в Мадрид, чтобы победить
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«Ожидаем, что «Челси» сделает всё, что в их силах, чтобы пройти дальше. Слова Тухеля о невозможности камбэка? У каждого своё мнение. Они приехали сюда, чтобы победить», — цитирует Анчелотти Football Italia.

Встреча в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» завершилась со счётом 3:1 в пользу королевского клуба. Ответная игра состоится 12 апреля в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Ранее Томас Тухель высказался об ошибке вратаря Эдуара Менди в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Реалом».

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