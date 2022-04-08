Тухель — об игре Менди: четвертьфинал ЛЧ — неподходящий момент для подобных ошибок
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«Сейчас неподходящее время, чтобы совершать подобную ошибку в четвертьфинале, в такой важной игре, это один из худших моментов. Надеюсь, этот эпизод не слишком сильно повлияет на его уверенность в себе», — цитирует Тухеля пресс-служба клуба.
Напомним, Менди в начале второго тайма неудачно сыграл в пас с защитником. Карим Бензема обокрал игроков «Челси» и забил свой третий гол в матче в пустые ворота.
Встреча в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» завершилась со счётом 3:1 в пользу королевского клуба. Ответная игра состоится 12 апреля в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
Ранее сообщалось, что Карим Бензема впервые в карьере забил более 40 голов за сезон.