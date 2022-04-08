Тухель — об игре Менди: четвертьфинал ЛЧ — неподходящий момент для подобных ошибок

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель высказался об ошибке вратаря Эдуара Менди в матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Реалом» (1:3).

«Сейчас неподходящее время, чтобы совершать подобную ошибку в четвертьфинале, в такой важной игре, это один из худших моментов. Надеюсь, этот эпизод не слишком сильно повлияет на его уверенность в себе», — цитирует Тухеля пресс-служба клуба.

Напомним, Менди в начале второго тайма неудачно сыграл в пас с защитником. Карим Бензема обокрал игроков «Челси» и забил свой третий гол в матче в пустые ворота.

Встреча в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» завершилась со счётом 3:1 в пользу королевского клуба. Ответная игра состоится 12 апреля в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Ранее сообщалось, что Карим Бензема впервые в карьере забил более 40 голов за сезон.