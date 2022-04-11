Interia Sport: Левандовски согласовал трёхлетний контракт с «Барселоной»

Польский нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски перейдёт в каталонскую «Барселону».

По информации Interia Sport, футболист согласовал с «Барселоной» условия трёхлетнего контракта. Отмечается, что Левандовски также вёл переговоры с «Пари Сен-Жермен», «Манчестер Сити» и «Ливерпулем».

В сезоне-2021/22 форвард провёл за «Баварию» 38 матчей, в которых забил 44 мяча и отметился одной результативной передачей. Действующий контракт с немецким клубом истекает летом 2023 года.

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