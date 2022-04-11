Футбольный агент — о состоянии Языджи: у Юсуфа продолжаются боли

Адем Чебеджи, агент полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи , рассказал о физическом состояние футболиста.

«У Юсуфа продолжаются боли. Его лечат. Ему нужно некоторое время, но он хочет играть свои матчи и помочь команде», — цитирует Чебеджи «Спорт-Экспресс».

Он пояснил, что Языджи был сильно перегружен, но сейчас идёт на поправку.

«Постепенно его состояние улучшается, и он чувствует себя лучше со вчерашнего дня», — заключил Чебеджи.

Напомним, что турецкий футболист перешёл в ЦСКА из «Лилля» в зимнее трансферное окно на правах аренды до окончания сезона-2021/2022. Соглашение с французским клубом предусматривает опцию выкупа трансфера футболиста.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Языджи провёл за ЦСКА шесть матчей и забил восемь голов.

Ранее сообщалось, что Языджи обошёл Думбию, забив в шести матчах подряд.