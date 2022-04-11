Футбольный агент — о состоянии Языджи: у Юсуфа продолжаются боли

Короткая ссылка
Адем Чебеджи, агент полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи , рассказал о физическом состояние футболиста.
Футбольный агент — о состоянии Языджи: у Юсуфа продолжаются боли
  • РИА Новости

«У Юсуфа продолжаются боли. Его лечат. Ему нужно некоторое время, но он хочет играть свои матчи и помочь команде», — цитирует Чебеджи «Спорт-Экспресс».

Он пояснил, что Языджи был сильно перегружен, но сейчас идёт на поправку.

«Постепенно его состояние улучшается, и он чувствует себя лучше со вчерашнего дня», — заключил Чебеджи.

Напомним, что турецкий футболист перешёл в ЦСКА из «Лилля» в зимнее трансферное окно на правах аренды до окончания сезона-2021/2022. Соглашение с французским клубом предусматривает опцию выкупа трансфера футболиста.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Языджи провёл за ЦСКА шесть матчей и забил восемь голов.

Ранее сообщалось, что Языджи обошёл Думбию, забив в шести матчах подряд.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить