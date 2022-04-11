Обнажённые активистки попытались сорвать боксёрский поединок в Германии

Активистки феминистской организации попытались сорвать поединок немецкого боксёра Тома Шварца в Германии.

Две представительницы движения FEMEN ворвались на арену в обнажённом виде и выразили протест Шварцу, который был осуждён за нападение на свою бывшую подругу Тессу Шишмар, сообщает Bild.

Женщины написали на своих телах лозунги в поддержку Тессы.

Шварц одержал победу над Мухаммедом Али Дурмазом нокаутом в первом раунде. Немецкий боксёр не выходил на ринг около трёх лет.

Ранее сообщалось, что в Киеве активистка FEMEN обнажилась перед Зеленским.