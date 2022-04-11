Обнажённые активистки попытались сорвать боксёрский поединок в Германии

Короткая ссылка
Активистки феминистской организации попытались сорвать поединок немецкого боксёра Тома Шварца в Германии.
Обнажённые активистки попытались сорвать боксёрский поединок в Германии
  • Legion-Media

Две представительницы движения FEMEN ворвались на арену в обнажённом виде и выразили протест Шварцу, который был осуждён за нападение на свою бывшую подругу Тессу Шишмар, сообщает Bild.

Женщины написали на своих телах лозунги в поддержку Тессы.

Шварц одержал победу над Мухаммедом Али Дурмазом нокаутом в первом раунде. Немецкий боксёр не выходил на ринг около трёх лет.

Ранее сообщалось, что в Киеве активистка FEMEN обнажилась перед Зеленским.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить