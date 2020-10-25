В Киеве активистка Femen обнажилась перед Зеленским

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В Киеве активистка Femen обнажилась перед президентом Украины Владимиром Зеленским, когда он шёл на избирательный участок, чтобы проголосовать на местных выборах.
В Киеве активистка Femen обнажилась перед Зеленским
  • РИА Новости

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

По факту происшествия на девушку составили административный протокол.

«На активистку Femen составлен административный протокол по ст. 173 Кодекса об административных правонарушениях», — приводит сообщение полиции агентство.

Активистке теперь грозит штраф, или общественные работы, или исправительные работы, или административный арест.

Как указывает агентство, женщина, будучи без нижнего белья, задрала юбку и начала свистеть в свисток. На юбке была надпись Zexist.

Ранее на Украине стартовали выборы мэров городов, сельских и поселковых голов, депутатов в городские, районные и областные советы.

Свои голоса на местных выборах уже отдали премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и украинский президент Владимир Зеленский.

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