В Киеве активистка Femen обнажилась перед Зеленским
- РИА Новости
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
По факту происшествия на девушку составили административный протокол.
«На активистку Femen составлен административный протокол по ст. 173 Кодекса об административных правонарушениях», — приводит сообщение полиции агентство.
Активистке теперь грозит штраф, или общественные работы, или исправительные работы, или административный арест.
Как указывает агентство, женщина, будучи без нижнего белья, задрала юбку и начала свистеть в свисток. На юбке была надпись Zexist.
Ранее на Украине стартовали выборы мэров городов, сельских и поселковых голов, депутатов в городские, районные и областные советы.
Свои голоса на местных выборах уже отдали премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и украинский президент Владимир Зеленский.