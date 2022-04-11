Тарпищев — о состоянии Медведева: восстановление после операции идёт по графику

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал, что Даниил Медведев восстанавливается согласно плану после операции.
Тарпищев — о состоянии Медведева: восстановление после операции идёт по графику
  • AP

«С Медведевым общаемся, восстановление идёт по графику. Как и ожидалось, он пропустит около месяца. А вот сколько будет набирать форму, это вопрос», — цитирует Тарпищева ТАСС.  

Он также выразил надежду на то, что 26-летний российский теннисист сумеет набрать форму к Открытому чемпионату Франции.

Напомним, что 2 апреля Медведев сообщил о согласии на операцию по удалению грыжи. Он пропустит от одного до двух месяцев.

«Ролан Гаррос» состоится в Париже с 22 мая по 5 июня.

Ранее президент ФТР Тарпищев высказался о победе Мирры Андреевой на турнире Международной теннисной федерации (ITF) в турецкой Анталье.

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