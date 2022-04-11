Тарпищев считает, что говорить о перспективах 14-летней Андреевой преждевременно

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о победе Мирры Андреевой на турнире Международной теннисной федерации (ITF) в турецкой Анталье.
Тарпищев считает, что говорить о перспективах 14-летней Андреевой преждевременно
  • РИА Новости

«В 14 лет рано говорить о перспективах. Но она входит в сборную — национальные команды у нас по возрастам. Мы давно за ней наблюдаем, помогаем ей. Она, безусловно, талантливая теннисистка», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Андреева в финале турнира в Анталье переиграла 25-летнюю Мартину Колменью из Италии со счётом 6:7, 6:0, 6:2.

Ранее сообщалось, что российская теннисистка Камилла Рахимова не смогла выйти в финал турнира в Боготе.

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