Литвинов: «Спартак» почувствовал вкус победы, надо продолжать

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Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов высказался о победе над тульским «Арсеналом» в матче 24-го тура чемпионата России по футболу.
Литвинов: «Спартак» почувствовал вкус победы, надо продолжать
  • РИА Новости

«Самое главное — продолжить дальше побеждать. Думаю, сейчас уже попробовали вкус победы, теперь надо обязательно обыграть «Рубин» в следующем туре, чтобы дальше всё пошло по накатанной», — цитирует «Спорт-Экспресс» Литвинова.

20-летний хавбек не исключил, что «Спартаку», возможно, в матче с «Арсеналом» немного повезло.

«Но мы реализовали свои моменты. Дисциплинированно сыграли сзади — на ноль. Надо это сохранить этот настрой, этот напор», — заключил он.

«Спартак» на своём поле нанёс разгромное поражение «Арсеналу» со счётом 3:0.

До этого «Спартак» в последний раз побеждал 6 марта в матче 20-го тура с московским «Динамо» (2:0).

Ранее Паоло Ваноли заявил, что в матче с «Арсеналом» игроки «Спартака» создали много опасных моментов.

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