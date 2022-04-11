Косторная: во второй раз переболела коронавирусом в более тяжёлой форме

Короткая ссылка
Чемпионка Европы по фигурному катанию Алёна Косторная сообщила, что повторно переболела коронавирусной инфекцией.
Косторная: во второй раз переболела коронавирусом в более тяжёлой форме
  • globallookpress.com

«Вышла к Елене Германовне Буяновой, каскады три плюс три восстановили. И я понимаю, что что-то не так. И раз — тест на COVID-19 положительный, выбыла на две недели. Лежала, болела», — цитирует Косторную «Спорт-Экспресс».

По словам 18-летней фигуристки, у неё была температурой под 39 градусов. Она чувствовала постоянную слабость, сильно болело горло и был мощный насморк.

«Меня накрыло всё подряд прямо. Всё, что можно было, я цепанула», — добавила она.

Фигуристка возобновила тренировки 8 апреля.

Косторная не смогла принять участие в чемпионате России 2021 года в Санкт-Петербурге из-за многочисленных травм. Турнир был отборочным на зимнюю Олимпиаду 2022 года в Пекине.

Ранее Косторная высказалась о невозможности выступать на международных соревнованиях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить