Косторная: во второй раз переболела коронавирусом в более тяжёлой форме

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алёна Косторная сообщила, что повторно переболела коронавирусной инфекцией.

«Вышла к Елене Германовне Буяновой, каскады три плюс три восстановили. И я понимаю, что что-то не так. И раз — тест на COVID-19 положительный, выбыла на две недели. Лежала, болела», — цитирует Косторную «Спорт-Экспресс».

По словам 18-летней фигуристки, у неё была температурой под 39 градусов. Она чувствовала постоянную слабость, сильно болело горло и был мощный насморк.

«Меня накрыло всё подряд прямо. Всё, что можно было, я цепанула», — добавила она.

Фигуристка возобновила тренировки 8 апреля.

Косторная не смогла принять участие в чемпионате России 2021 года в Санкт-Петербурге из-за многочисленных травм. Турнир был отборочным на зимнюю Олимпиаду 2022 года в Пекине.

Ранее Косторная высказалась о невозможности выступать на международных соревнованиях.