Чимаев: я совершил много ошибок в бою с Бёрнсом

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Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев поделился эмоциями относительно боя с бразильцем Гилбертом Бёрнсом на турнире UFC 273.
Чимаев: я совершил много ошибок в бою с Бёрнсом
  • globallookpress.com

«Бой пока не смотрел, видел только хайлайт. Потом посмотрю полностью. Нужно учиться, много ошибок сделал. Гонялся за нокаутом и потому много пропускал. Но в целом доволен. Люблю своё дело», — цитирует Чимаева Sport24.

Он также отметил, что в начале поединка нужно было действовать аккуратнее. По словам Чимаева, этот бой стал для него хорошим уроком.

«Тренер после боя сказал, что я подрался на свои 30%. Недоволен остался мной. Ну и сам я тоже. Я знаю, на что я способен», — сказал боец.

Чимаев признался, что недооценки соперника с его стороны не было. 

«Я знал, что Бёрнс жёсткий. Но не ожидал, что он такие тяжёлые удары выдержит. В следующий раз встретимся — вырублю», — заключил Чимаев.

Напомним, что на счету 27-летнего Чимаева это 11-я победа в 11 поединках в профессиональной карьере. Он ни разу не проигрывал и до этого не проводил в октагоне весь бой.

Ранее президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт прокомментировал выступление шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева в бою с бразильцем Гилбертом Бёрнсом на турнире UFC 273.

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