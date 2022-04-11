Гол Капризова помог «Миннесоте» обыграть «Лос-Анджелес»

«Миннесота Уайлд» на своё льду переиграл «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра, которая прошла в Сент-Поле, завершилась со счётом 6:3 в пользу команды Дина Эвасона.

В составе «Миннесоты» отличились Кирилл Капризов (17-я минута), Мэтт Болди (17-я), Джаред Сперджон (22-я), Матс Цуккарелло (30-я), Маркус Фолиньо (34-я) и Ник Бьюгстад (44-я).

У «Лос-Анджелеса» шайбы забросили Расмус Купари (2-я), Карл Грундстрём (9-я) и Адриан Кемпе (11-я).

«Миннесота» (94 очка) занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. «Лос-Анджелес» (86) располагается на восьмой строчке.

Ранее сообщалось, что шайба Александра Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть дома «Бостон».