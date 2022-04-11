Представитель Абрамовича опроверг информацию о возможной покупке ФК «Валенсия»

Представитель владельца лондонского «Челси» Романа Абрамовича опроверг информацию о том, что российский бизнесмен намерен купить испанский футбольный клуб «Валенсия».

«Информация не соответствует действительности», — сказал он РИА Новости. Ранее The Mirror сообщало о том, что Абрамович намерен приобрести испанскую «Валенсию».