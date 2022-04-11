Представитель Абрамовича опроверг информацию о возможной покупке ФК «Валенсия»
Представитель владельца лондонского «Челси» Романа Абрамовича опроверг информацию о том, что российский бизнесмен намерен купить испанский футбольный клуб «Валенсия».
«Информация не соответствует действительности», — сказал он РИА Новости.
Ранее The Mirror сообщало о том, что Абрамович намерен приобрести испанскую «Валенсию».
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