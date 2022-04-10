Mirror: Абрамович хочет приобрести испанскую «Валенсию»

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Владелец лондонского «Челси» Роман Абрамович намерен приобрести испанскую «Валенсию».
Mirror: Абрамович хочет приобрести испанскую «Валенсию»
  • AP

Российский бизнесмен хочет купить «Валенсию» после того, как будет продан «Челси», сообщает Mirror.

Уточняется, что нынешний владелец клуба элитного дивизиона чемпионата Испании по футболу Питер Лим желает продать команду.

За «Валенсию» выступает российский форвард Денис Черышев.

«Валенсия» занимает в турнирной таблице Примеры девятое место.

Напомним, что Абрамович попал в санкционный список Великобритании. 26 февраля бизнесмен передал управление клубом попечительскому совету благотворительного фонда, а 2 марта объявил, что собирается продать «Челси».

Ранее в Турции опровергли информацию о покупке Абрамовичем «Гёзтепе».

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