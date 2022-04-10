Гол де Йонга в компенсированное время принёс «Барселоне» победу над «Леванте» 

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«Барселона» в гостях переиграла «Леванте» в матче 31-го тура чемпионата Испании по футболу.
Гол де Йонга в компенсированное время принёс «Барселоне» победу над «Леванте» 
  • AP

Игра, которая прошла на поле стадиона «Сьюдад де Валенсия», завершилась со счётом 3:2 в пользу каталонского клуба.

В составе «Барселоны» мячи забили Пьер-Эмерик Обамеянг (59-я минута), Педри (63-я), Люк де Йонг (92-я). У «Леванте» отличились Хосе Луис Моралес (52-я), Гонсало Мелеро (83-я).

«Барселона» (58 очко) занимает третье место в турнирной таблице. «Леванте» (23) располагается на 19-й позиции.

Ранее сообщалось, что «Реал» обыграл «Хетафе» в матче 31-го тура Примеры.

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