Николсон — о победе над «Арсеналом»: «Спартак» немного упростил игру
- РИА Новости
«Мы играли в два высоких нападающих. У нас действительно был план немного упростить игру. Мне кажется, он сегодня сработал. Всё решают детали — нужно над этим работать», — цитирует Николсона «Чемпионат».
Вместе с тем он выразил надежду, что сможет оформить хет-трик в матче 1/4 финала Кубка России со столичным ЦСКА 20 апреля.
«Надеюсь, что получится», — сказал он.
Игра с «Арсеналом» прошла на поле стадиона «Открытие Арена» и завершилась со счётом 3:0 в пользу команды Паоло Ваноли.
Николсон оформил дубль (57-я и 75-я минуты). Также мяч забил забил Роман Зобнин (53-я минута).
«Спартак» (30 очков) занимает девятое место в турнирной таблице. «Арсенал» (21 очко) располагается на 16-й строчке. Лидирует в чемпионате «Зенит» (52 очка).
Ранее сообщалось, что «Сочи» на выезде одолел «Уфу» в матче РПЛ.