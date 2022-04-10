Николсон — о победе над «Арсеналом»: «Спартак» немного упростил игру

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Нападающий московского «Спартака» Шамар Николсон прокомментировал победу над тульским «Арсеналом» в матче 24-го тура чемпионата России по футболу.
Николсон — о победе над «Арсеналом»: «Спартак» немного упростил игру
  • РИА Новости

«Мы играли в два высоких нападающих. У нас действительно был план немного упростить игру. Мне кажется, он сегодня сработал. Всё решают детали — нужно над этим работать», — цитирует Николсона «Чемпионат».

Вместе с тем он выразил надежду, что сможет оформить хет-трик в матче 1/4 финала Кубка России со столичным ЦСКА 20 апреля.

«Надеюсь, что получится», — сказал он.

Игра с «Арсеналом» прошла на поле стадиона «Открытие Арена» и завершилась со счётом 3:0 в пользу команды Паоло Ваноли.

Николсон оформил дубль (57-я и 75-я минуты). Также мяч забил забил Роман Зобнин (53-я минута). 

«Спартак» (30 очков) занимает девятое место в турнирной таблице. «Арсенал» (21 очко) располагается на 16-й строчке. Лидирует в чемпионате «Зенит» (52 очка).

Ранее сообщалось, что «Сочи» на выезде одолел «Уфу» в матче РПЛ.

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