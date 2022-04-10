Джикия: футболисты «Спартака» хотят скорее исправить турнирное положение в РПЛ

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Капитан столичного «Спартака» Георгий Джикия сообщил, что футболисты стремятся одерживать победы в каждом матче и хотят как можно скорее исправить турнирное положение московской команды.
Джикия: футболисты «Спартака» хотят скорее исправить турнирное положение в РПЛ
  • РИА Новости

«Когда смотришь в таблицу и видишь там десятое место, хочется как можно скорее исправить это. Если заметили, у нас была немного иная схема — мы немного упростили игру в матче с «Арсеналом». Они играли компактно», — цитирует ТАСС Джикию.

Джикия признался, что у него были проблемы со здоровьем после матча с московским «Локомотивом». Однако сейчас он чувствует себя гораздо лучше.

«Реабилитация продолжается, надеюсь, к следующему матчу буду в оптимальных кондициях. В концовке матча с «Арсеналом» было тяжеловато», — пояснил защитник сборной России.

«Спартак» на своём поле в матче 24-го тура чемпионата России нанёс разгромное поражение «Арсеналу» со счётом 3:0.

Мячи забили Роман Зобнин (53-я минута) и Шамар Николсон (57-я и 75-я минуты).

«Спартак» (30 очков) занимает девятое место в турнирной таблице. «Арсенал» (21 очко) располагается на 16-й строчке. Лидирует в чемпионате «Зенит» (52 очка).

Ранее Ваноли заявил, что в матче с «Арсеналом» игроки «Спартака» создали много опасных моментов.

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